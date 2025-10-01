Кількість жертв землетрусу на Філіппінах зросла до 69

До 69 зросла кількість жертв потужного землетрусу магнітудою 6,9 на Філіппінах, близько 200 осіб постраждали, повідомляє Associated Press.

Раніше повідомлялося про 26 загиблих і 147 постраждалих.

"Пошуково-рятувальні операції ще в самому розпалі. Продовжують надходити повідомлення про людей, яких затиснуло або вдарило уламками", - заявив заступник адміністратора управління цивільної оборони Бернардо Рафаеліто Алехандро.

Зазначається, що кількість загиблих і постраждалих може зрости. Робота служб порятунку ускладнюється дощами і пошкодженими мостами та дорогами.

Найбільше від землетрусу постраждали місто Бого-Сіті провінції Себу і прилеглі населені пункти.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 6,9 стався у вівторок близько 22:00 за місцевим часом (17:00 за київським часом), епіцентр залягав за 10 км під водою неподалік від Бого-Сіті.

Оголошувалася небезпека цунамі, пізніше її було скасовано.