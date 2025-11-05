Інтерфакс-Україна
Події
19:37 05.11.2025

Кількість жертв тайфуну "Калмаегі" на Філіппінах перевищила 110

1 хв читати
Кількість жертв тайфуну "Калмаегі" на Філіппінах перевищила 110

Понад 110 осіб загинули в результаті руйнівного тайфуну "Калмаегі", який обрушився на Філіппіни у вівторок, повідомляє в середу газета The Philippine Star.

За її інформацією, щонайменше 111 осіб стали жертвами стихійного лиха, в основному, в центральній провінції Себу, що розташована на однойменному острові. Провінція зіткнулася з "безпрецедентними" повенями, потоки води змивали машини, хатини, що знаходилися біля річок. Кількість загиблих може зрости.

Раніше надходили дані про 66 загиблих.

За інформацією рятувальників, близько 800 тис. осіб були евакуйовані з найбільш небезпечних районів.

О 14:00 за київським часом швидкість вітру в "Калмаегі" досягала 170 км/год, що робило його тайфуном другої категорії за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона. На даний момент він покинув Філіппіни і рухається в бік В'єтнаму.

Філіппіни - одна з найбільш схильних до стихійних лих країн світу. Щорічно на архіпелаг обрушується близько 20 тайфунів і штормів. Тут більше десятка діючих вулканів і часто відбуваються землетруси.

Шкала ураганів Саффіра-Сімпсона класифікує урагани за п'ятьма категоріями залежно від інтенсивності вітрів у них. Швидкість вітру ураганів другої категорії варіюється від 154 до 177 км/год.

Теги: #тайфун #жертви #філіппіни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:55 04.11.2025
У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

03:56 03.11.2025
Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок атаки російських БпЛА в Сумській області - ОВА

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок атаки російських БпЛА в Сумській області - ОВА

17:16 02.11.2025
Філіппіни уклали з Канадою угоду про статус перебування збройних сил для стримування Китаю

Філіппіни уклали з Канадою угоду про статус перебування збройних сил для стримування Китаю

22:20 31.10.2025
Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

21:27 30.10.2025
У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

19:50 30.10.2025
Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

07:37 29.10.2025
У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці

У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці

18:17 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

12:46 26.10.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

08:52 26.10.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

Удар ворожого БпЛА по Богодухову спровокував пожежу на складі з зерновими

Україна планує дипломатичні заходи у листопаді - Зеленський

У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

Розпочато підготовче засідання суду у справі Шабуніна - спецпрокуратура

"Укрзалізниця" обмежує рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області

Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді

Вразливі категорії населення з грудня зможуть отримати 6,5 тис грн. в рамках пакету "Зимова підтримка"

ЄС оновлює кліматичний внесок із додатковою метою на 2035 рік

Фундація Олени Зеленської надала гуманітарну допомогу вже понад 600 великим прийомним родинам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА