Кількість жертв тайфуну "Калмаегі" на Філіппінах перевищила 110

Понад 110 осіб загинули в результаті руйнівного тайфуну "Калмаегі", який обрушився на Філіппіни у вівторок, повідомляє в середу газета The Philippine Star.

За її інформацією, щонайменше 111 осіб стали жертвами стихійного лиха, в основному, в центральній провінції Себу, що розташована на однойменному острові. Провінція зіткнулася з "безпрецедентними" повенями, потоки води змивали машини, хатини, що знаходилися біля річок. Кількість загиблих може зрости.

Раніше надходили дані про 66 загиблих.

За інформацією рятувальників, близько 800 тис. осіб були евакуйовані з найбільш небезпечних районів.

О 14:00 за київським часом швидкість вітру в "Калмаегі" досягала 170 км/год, що робило його тайфуном другої категорії за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона. На даний момент він покинув Філіппіни і рухається в бік В'єтнаму.

Філіппіни - одна з найбільш схильних до стихійних лих країн світу. Щорічно на архіпелаг обрушується близько 20 тайфунів і штормів. Тут більше десятка діючих вулканів і часто відбуваються землетруси.

Шкала ураганів Саффіра-Сімпсона класифікує урагани за п'ятьма категоріями залежно від інтенсивності вітрів у них. Швидкість вітру ураганів другої категорії варіюється від 154 до 177 км/год.