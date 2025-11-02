Інтерфакс-Україна
17:16 02.11.2025

Філіппіни уклали з Канадою угоду про статус перебування збройних сил для стримування Китаю

Філіппіни і Канада підписали військову угоду, що визначає статус збройних сил, які перебувають на території країн, повідомляє агентство Bloomberg.

"Філіппіни і Канада в неділю підписали угоду про статус перебування збройних сил - це черговий військовий договір, який Маніла укладає, щоб сформувати коаліцію союзників і стримувати, як вона вважає, агресивні дії Китаю в Південно-Китайському морі", - йдеться в повідомленні агентства.

Раніше аналогічні угоди Філіппіни підписали з Японією і Новою Зеландією, а також планують такі ж домовленості з Францією і Великобританією.

Агентство цитує заяву міністра оборони Канади Девіда Макгінті, який зазначив, що угода дозволить проводити спільні бойові навчання, і вона "відображає важливу істину: мир будується на правилах, а не на безрозсудності, а стабільність випливає зі співпраці, а не з конфронтації".

Макгінті додав, що Канада сподівається бути присутньою на щорічних великих військових навчаннях Філіппін і США в наступному році.

