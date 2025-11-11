До 18 людей зросла кількість жертв тайфуну на Філіппінах

Кількість загиблих унаслідок удару тайфуну "Фунг-Вонг" на північному заході Філіппін збільшилася до 18 людей, повідомляє у вівторок Associated Press.

Раніше надходили дані про двох жертв стихії.

Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають уламки зруйнованих будинків. Серед провінцій, які найсильніше постраждали, - Катандуанес, Східний Самар і Нуева-Віская. Школи та більшість урядових установ у вівторок не працюють.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший раніше оголосив у країні режим НС. Це вже другий за цей місяць тайфун, який обрушився на Філіппіни. Попередній - "Калмаегі" - забрав життя понад 200 людей.

На Тайвані, своєю чергою, готуються до наближення "Фунг-Вонгу", який на цей момент ослаб до тропічного шторму. Місцеві рятувальники евакуювали понад 3 тис. осіб, десятки авіарейсів скасовано.