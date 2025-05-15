Німеччина і Філіппіни підписали оборонну угоду – ЗМІ

Міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали в середу в Берліні "Угоду про оборонну співпрацю", домовившись розширити співпрацю в таких сферах, як кібербезпека, оборонне озброєння і логістика, а також миротворчість ООН, повідомляє Reuters.

"Угода була підписана після візиту Пісторіуса до Маніли минулого року, де він і Теодоро взяли на себе зобов'язання посилити довгострокові відносини між їхніми збройними силами", - йдеться в повідомленні.

Угода про оборонну співпрацю Філіппін з Берліном поповнює зростаючий список оборонних угод, які Філіппіни укладають не лише зі своїм традиційним союзником - США. Минулого місяця Філіппіни підписали оборонну угоду з Новою Зеландією про розширення військової співпраці, а незабаром очікується підписання аналогічної угоди з Канадою.

Джерело: https://www.reuters.com/world/germany-philippines-sign-defence-agreement-2025-05-15/