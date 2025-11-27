Інтерфакс-Україна
Події
12:39 27.11.2025

Команди України та Філіппін опрацюють усі питання щодо співпраці - Зеленський

1 хв читати
Команди України та Філіппін опрацюють усі питання щодо співпраці - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим.

"Обговорили напрями співпраці: продовольчу безпеку, сільське господарство та цифровізацію. Філіппіни також зацікавлені в досвіді й технологіях, які має Україна. Домовилися, що найближчим часом наші команди опрацюють усі питання", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також він висловив співчуття президенту Філіппін у зв’язку із загибеллю людей і руйнуваннями, які спричинили тайфуни.

"Поінформував про спільну з Америкою та іншими партнерами роботу над кроками до встановлення гарантованого миру. І я дякую за підтримку мирних зусиль, суверенітету й територіальної цілісності України та чітку позицію з боку Філіппін", - зазначив Зеленський.

Теги: #україна #філіппіни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 27.11.2025
Каспаров: Чотири роки Україна б'ється за всю Європу, а ми ще обговорюємо, чи приймати її в НАТО

Каспаров: Чотири роки Україна б'ється за всю Європу, а ми ще обговорюємо, чи приймати її в НАТО

14:34 26.11.2025
Центральна роль ЄС в забезпеченні миру для України має бути прописана в майбутній угоді – єврокомісар Домбровскіс

Центральна роль ЄС в забезпеченні миру для України має бути прописана в майбутній угоді – єврокомісар Домбровскіс

15:08 25.11.2025
Україна домовилася зі США в основному щодо умов потенційної мирної угоди - ЗМІ

Україна домовилася зі США в основному щодо умов потенційної мирної угоди - ЗМІ

19:42 24.11.2025
Мирний план для України рухається у правильному напрямку - прем’єр Фінляндії

Мирний план для України рухається у правильному напрямку - прем’єр Фінляндії

13:02 24.11.2025
Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

08:10 24.11.2025
Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

17:05 23.11.2025
Трамп критикує керівництво України за відсутність вдячності, а Європу – за продовження купівлі нафти в РФ

Трамп критикує керівництво України за відсутність вдячності, а Європу – за продовження купівлі нафти в РФ

15:34 23.11.2025
Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

13:23 23.11.2025
Канадські чиновники співпрацюватимуть з європейськими над мирним планом для України – голова МЗС після розмови з Сибігою

Канадські чиновники співпрацюватимуть з європейськими над мирним планом для України – голова МЗС після розмови з Сибігою

20:46 21.11.2025
Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

ВАЖЛИВЕ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

Рубіо заявив, що США нададуть Україні гарантії безпеки після підписання мирної угоди

ОСТАННЄ

В Україні холоднішає

Сибіга: Очікуємо "конкретних результатів" від зустрічі переговорних команд України та США

Радіодиктант національної єдності-2025 без помилок написало 6 людей, ще 11 припустилися по одній помилці

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

"Епіцентр" відкриває оновлений і втричі збільшений парк Epiland у Києві

Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

СБС уразили російський завод, який виробляє комплектуючі для Shahed та "Калібрів"

Литва, Польща і Латвія готові за необхідності обговорювати спільне закриття кордону з Білоруссю

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА