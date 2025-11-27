Команди України та Філіппін опрацюють усі питання щодо співпраці - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим.

"Обговорили напрями співпраці: продовольчу безпеку, сільське господарство та цифровізацію. Філіппіни також зацікавлені в досвіді й технологіях, які має Україна. Домовилися, що найближчим часом наші команди опрацюють усі питання", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також він висловив співчуття президенту Філіппін у зв’язку із загибеллю людей і руйнуваннями, які спричинили тайфуни.

"Поінформував про спільну з Америкою та іншими партнерами роботу над кроками до встановлення гарантованого миру. І я дякую за підтримку мирних зусиль, суверенітету й територіальної цілісності України та чітку позицію з боку Філіппін", - зазначив Зеленський.