В аеропорту Гонконгу через наближення тайфуну "Рагаса" скасували понад сотню рейсів

Скасування понад сотні рейсів в аеропорту Гонконгу зачепило близько 20 тис. пасажирів, повідомляє у вівторок британське видання The Independent в онлайн-трансляції просування тайфуну "Рагаса".

За даними газети, не відбулися вильоти за 86 регіональними напрямками, і за більш ніж 30 міжнародними.

З Гонконгу до вузлових аеропортів не вилетіли і борти багатьох найбільших зарубіжних авіакомпаній, зокрема, Fly Emirates (Дубай), "Люфтганза" (Франкфурт-на-Майні) і Air France (Париж).

Повідомляється про наближення тайфуну до Гонконгу і материкової частини Китаю, а також про загрозу зсувів ґрунту в районі міст Чжухай і Чжаньцзян провінції Гуандун, що межує з Гонконгом, у середу.

Газета South China Morning Post (SCMP) напередодні повідомляла, що тимчасові обмеження триватимуть до 06:00 (01:00 к.ч.) четверга за місцевим часом.

За словами старшого співробітника відділу прогнозування Гонконгівської обсерваторії Чой Чун Віна, розрахунковий час наближення "Рагаси" до Гонконгу - ранок середи.

Швидкість вітру в епіцентрі тайфуну, за даними SCMP, становить 64 м/с.

Можливі повені.

Тайфуни на південному узбережжі Китаю не є рідкісним явищем. Так, у 2017 році через наслідки тайфуну "Хато", що став, за оцінками експертів, найпотужнішим із 1962 року, постраждали 270 осіб, із них 120 - у Гонконзі.