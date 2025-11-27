До 83 зросла кількість жертв пожежі в Гонконгу, ще 250 – зникли безвісти

За оновленими даними, 83 осіб загинули в результаті пожежі, що охопила житловий комплекс у Гонконгу в середу, ще 75 осіб зазнали поранень, а ще щонайменше 250 вважаються зниклими безвісти, повідомляє в четвер газета The Guardian.

Раніше надходили дані про 75 загиблих.

Поліція припустила, що легкозаймисті будівельні ліси та пінопластові матеріали, які використовувалися під час ремонтних робіт, могли стати причиною швидкого поширення найсмертоноснішої пожежі в місті за останні десятиліття.

"Ми маємо підстави вважати, що відповідальні особи компанії проявили грубу недбалість, що призвело до цієї аварії та спричинило неконтрольоване поширення вогню, в результаті чого загинули люди", - заявила очільниця поліції Гонконгу Ейлін Чунг (Eileen Chung).

Поліція заявила, що заарештувала двох директорів та інженерного консультанта за підозрою у ненавмисному вбивстві.