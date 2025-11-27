Інтерфакс-Україна
Події
19:10 27.11.2025

До 83 зросла кількість жертв пожежі в Гонконгу, ще 250 – зникли безвісти

1 хв читати

За оновленими даними, 83 осіб загинули в результаті пожежі, що охопила житловий комплекс у Гонконгу в середу, ще 75 осіб зазнали поранень, а ще щонайменше 250 вважаються зниклими безвісти, повідомляє в четвер газета The Guardian.

Раніше надходили дані про 75 загиблих.

Поліція припустила, що легкозаймисті будівельні ліси та пінопластові матеріали, які використовувалися під час ремонтних робіт, могли стати причиною швидкого поширення найсмертоноснішої пожежі в місті за останні десятиліття.

"Ми маємо підстави вважати, що відповідальні особи компанії проявили грубу недбалість, що призвело до цієї аварії та спричинило неконтрольоване поширення вогню, в результаті чого загинули люди", - заявила очільниця поліції Гонконгу Ейлін Чунг (Eileen Chung).

Поліція заявила, що заарештувала двох директорів та інженерного консультанта за підозрою у ненавмисному вбивстві.

 

Теги: #пожежа #жертви #гонконг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:13 27.11.2025
Кількість жертв пожежі в житловому комплексі в Гонконзі зросла до 44

Кількість жертв пожежі в житловому комплексі в Гонконзі зросла до 44

21:36 26.11.2025
Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

20:35 26.11.2025
Кількість загиблих у пожежі в Гонконгу зросла до 36 людей, ще 279 – зникли безвісти

Кількість загиблих у пожежі в Гонконгу зросла до 36 людей, ще 279 – зникли безвісти

14:29 26.11.2025
Чотири дитини загинули в пожежі на Черкащині, матері повідомлено про підозру

Чотири дитини загинули в пожежі на Черкащині, матері повідомлено про підозру

12:57 25.11.2025
Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

11:34 25.11.2025
На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

08:52 25.11.2025
Кличко підтвердив інформацію щодо шести жертв

Кличко підтвердив інформацію щодо шести жертв

08:01 25.11.2025
Попередньо, в Києві четверо загиблих

Попередньо, в Києві четверо загиблих

07:27 25.11.2025
Уже двоє загиблих у Києві - мер

Уже двоє загиблих у Києві - мер

03:06 25.11.2025
У Києві фіксують сильну пожежу на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, є постраждалий - КМВА

У Києві фіксують сильну пожежу на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, є постраждалий - КМВА

ВАЖЛИВЕ

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

ОСТАННЄ

Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у п'ятницю на рівні четверга та середи - від 0,5 до 2,5 черг

У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, що потрапили у полон, - Офіс генпрокурора

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили дипломатичну ситуацію, що склалася після зустрічей у Женеві

Комітет етики НАЗЯВО виявив плагіат у дисертації ректора Таврійського національного університету Бортняка

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України та посилення тиску на РФ

Україна 27 листопада в односторонньому порядку передала Росії 14 цивільних осіб – проєкт "Хочу жить"

УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

Посол ЄС про "Коаліцію укриттів": Ми не починаємо з нуля, захисні споруди будуються в рамках "Ukraine Facility"

Міністри оборони ЄС обговорять подальшу підтримку Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА