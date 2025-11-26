Інтерфакс-Україна
20:35 26.11.2025

Кількість загиблих у пожежі в Гонконгу зросла до 36 людей, ще 279 – зникли безвісти

Пожежа, що поширилася на сім висотних житлових будинків у Гонконгу, забрала життя щонайменше 36 людей, 279 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє в середу The Guardian з посиланням на мера міста Джона Лі (John Lee).

"Пріоритетом є гасіння пожежі та рятування мешканців, які опинилися в пастці", – сказав Лі журналістам. "Другим пріоритетом є надання допомоги постраждалим. Третім – підтримка та відновлення. Потім ми розпочнемо ретельне розслідування".

Як пише газета, створено робочу групу для розслідування причин пожежі, яка спалахнула в середу вдень у житловому комплексі Wang Fuk Court у Тай По, на півночі Нових територій. Комплекс складається з восьми 31-поверхових веж, в яких розташовано близько 2 тис квартир, де проживає приблизно 4 800 осіб.

Лі повідомив, що 29 осіб залишаються в лікарні, семеро з них у критичному стані, і що пожежа "поступово гаситься".

Влада оголосила про п'ятий рівень пожежної небезпеки, найвищий рівень надзвичайної ситуації, і на місце події було направлено щонайменше 128 пожежних машин і майже 800 пожежників. Дороги, включаючи основні автомагістралі поблизу веж, були закриті.

 

Теги: #пожежа #гонконг

