Кількість загиблих у пожежі в ЖК в Гонконзі зросла до 146 осіб – ЗМІ

Фото: https://www.scmp.com/news/

Пожежа в житловому комплексі в Гонконзі забрала життя щонайменше 146 осіб, ще 79 постраждали, близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє у неділю South China Morning Post.

Як пише газета, кількість загиблих зросла у неділю, через п’ять днів після спалаху пожежі в житловому комплексі Wang Fuk Court у Тай-По, коли співробітники поліції виявили ще 18 тіл.

"Станом на 16:00 [за місцевим часом] остаточна кількість загиблих становить 146 осіб. Ми не можемо виключити можливість подальших жертв", — заявив на пресконференції начальник відділу поліції з розслідування нещасних випадків Цанг Шук-Інь, цитує французька Le Monde.

За повідомленням, прапори КНР та прапори Гонконгу на всіх урядових будівлях та об’єктах, включаючи закордонні представництва, будуть приспущені до понеділка, оскільки місто оголосило триденну жалобу.