09:13 27.11.2025

Кількість жертв пожежі в житловому комплексі в Гонконзі зросла до 44

Щонайменше 44 людини загинули в пожежі, що вирує в житловому комплексі в Гонконзі з середи, як мінімум 71 людина постраждала, повідомляє в четвер Associated Press.

Серед загиблих є один пожежник. З близько 70 постраждалих 45 осіб перебувають у лікарнях у критичному стані. The Guardian повідомляє, що майже 280 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

У середу повідомлялося про 36 загиблих.

Полум’я вдалося взяти під контроль вранці в четвер, проте вогонь ще не загашений. Пожежники припускають, що операція може тривати як мінімум до вечора четверга.

На місці події працюють 28 рятувальних команд.

Вранці в четвер були затримані троє чоловіків з будівельної компанії - два керівники і технічний консультант. Їх підозрюють у ненавмисному вбивстві. У поліції не повідомляють назву компанії, в якій вони працювали.

Раніше Associated Press повідомляло, що реновацією житлового комплексу займалася фірма Prestige Construction & Engineering Co.

Влада має підстави вважати, що деякі матеріали на зовнішніх стінах висотних будівель не відповідали стандартам вогнестійкості, через що вогонь поширився неприродно швидко.

ЗМІ відзначають, що пожежа стала найсмертоноснішою в Гонконзі за останні кілька десятиліть.

Пожежа спалахнула в житловому комплексі Wang Fuk Court в окрузі Тайпоу в середу. Спочатку загорілися бамбукові будівельні ліси і будівельна сітка, розташовані із зовнішнього боку однієї з будівель. Вогонь швидко поширився і незабаром охопив інші будинки, на фото були видні високі стовпи полум’я і диму.

В інформації про житловий комплекс йдеться, що в ньому було майже 2 тис. квартир, де проживали близько 4,8 тис. осіб, у тому числі багато людей похилого віку. Комплекс був побудований в 1980-х роках.

