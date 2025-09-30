Тайфун "Буалой" у В'єтнамі забрав життя 19 осіб

Щонайменше 19 людей загинули у В'єтнамі через тайфун "Буалой", ще 13 зникли безвісти, повідомляє у вівторок видання VnExpress.

З тих, кого вважають зниклими безвісти, 12 осіб - рибалки.

"Буалой" спричинив повені, зсуви ґрунту і торнадо в північній і центральній частинах країни. Через сильні вітри було пошкоджено понад 104 тис. будинків. Зливи і штормовий приплив завдали шкоди плантаціям (9,4 тис. га). Тайфун також повалив понад 3, 4 тис. електричних стовпів і близько 13 тис. дерев.

Крім того, негода призвела до скасування 42 авіарейсів і затримки 51 рейсу.

"Буалой" досяг провінції Хатінь у центральному В'єтнамі в ніч на понеділок.

Минулого тижня "Буалой" призвів до загибелі 11 осіб на Філіппінах і чотирьох осіб у Таїланді.