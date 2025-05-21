Філіппіни та США провели спільні морські навчання у Південнокитайському морі

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Збройні сили Філіппін та Індо-Тихоокеанське командування США у вівторок провели шосте двостороннє навчання з морського співробітництва (MCA) в стратегічних водах Палавану та Західного Міндоро, повідомляють збройні сили Філіппін у Facebook.

"Це була перша спільна участь берегової охорони США і берегової охорони Філіппін в МКА, що стало важливою віхою в морській співпраці, підкресливши зростаючий загальнонаціональний підхід до морського співробітництва", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях брали участь фрегат ВМС Філіппін "Рамон Алькарас" (PS16), фрегат "Домінго Делуана" (PG905), військово-морський вертоліт AW109, вертольоти ВПС Філіппін "Супер Тукано" і "Сокіл", а також фрегат берегової охорони Філіппін "Мелхора Акіно" (MRRV 9702) і фрегат "Малапаскуа" (MRRV 4403). Водночас від США в навчаннях взяли участь катер Берегової охорони США "Страттон" (WMSL 752) і морський патрульний літак ВМС США P-8A "Посейдон", що посилило можливості об'єднаних сил у сфері спостереження і оперативної координації.

Під час навчань було проведено низку навчань, в тому числі навчання з перевірки зв'язку (COMMEX), пошуково-рятувальні навчання (SAREX), дивізіонні тактичні навчання і маневри вахтового офіцера (DIVTACS/OOW), фотографічні навчання (PHOTOEX) і фінішні навчання (FINEX).

Начальник військових сил генерал Ромео Браунер-молодший підкреслив важливість цих навчань для посилення морської оборони: "Оскільки Філіппіни продовжують протистояти морським викликам, що постійно змінюються"