Землетрус зафіксували на арктичній станції "Академік Вернадський"

Потужний землетрус у протоці Дрейка між Південною Америкою та Антарктидою зафіксований в ніч на п'ятницю обладнанням на українській арктичній станції "Академік Вернадський", повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру України

"Осередок знаходився на глибині 14 км, а магнітуда становила 7 (за шкалою Ріхтера). Такі землетруси відносять до руйнівних. У Чилі вже оголосили загрозу цунамі", - йдеться в повідомленні.

Фіксація сейсмічного поштовху на станції відбулася 21 серпня о 23:16, тобто коли в Україні була 5:16 22 серпня.

Повідомляється, що українські полярники фізично землетрус не відчули, але його виявило сейсмоакустичне обладнання станції. Також мареографи зафіксували припливну хвилю від поштовху. "На стрічці аналогового мареографа видно, що перша хвиля цунамі дійшла до нашого острова о першій ночі 22 серпня за місцевим часом. Її амплітуда становила лише близько 20 см. Відлуння в акваторії тривали ще 5 годин", - йдеться в повідомленні.

На станції проводять постійні спостереження за геофізичними процесами в регіоні, зокрема за сейсмічною активністю. Сейсмоакустичні вимірювання тривають з 2000 року і є внеском України в глобальний моніторинг природних явищ та вивчення геодинамічних процесів Землі.

На станції вже фіксували сильний землетрус у протоці Дрейка у поточному році — це було 2 травня.