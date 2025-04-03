Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила три тисячі осіб

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в М'янмі збільшилася до 3 тис. 85 осіб, повідомляє в четвер Associated Press із посиланням на уряд країни.

Раніше надходили дані про 2 тис. 719 жертв.

За останніми даними, ще 4,7 тис. осіб постраждали, 341 людина вважається зниклою безвісти.

Влада М'янми оголосила жалобу до 6 квітня. У країні зруйновано тисячі будівель і будинків, дороги і мости. У багатьох районах немає електрики і зв'язку.

Землетрус магнітудою 7,7 стався минулої п'ятниці на території М'янми, поштовхи відчувалися в Бангладеш, Індії, Таїланді, Лаосі та Китаї.