Інтерфакс-Україна
Події
17:35 22.06.2025

Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки - ЗМІ

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Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки - ЗМІ

Іранський парламент схвалив перекриття Ормузької протоки після того, як США завдали ударів по ядерних об'єктах країни, але орган безпеки держави ще має прийняти остаточне рішення щодо того, чи втілювати цей план, повідомляє британське видання The Telegraph у неділю.

"Протока є ключовим проходом, через який проходить 20% світового попиту на нафту та газ. Великі виробники нафти, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ, покладаються на водний шлях для доступу до відкритого моря. Очікується, що закриття судноплавного шляху порушить світові постачання нафти, спричинивши різке зростання цін, і може тимчасово обмежити здатність американських військових кораблів виходити з Перської затоки", - йдеться в повідомленні.

Командир Корпусу вартових ісламської революції Есмаїл Косарі заявив місцевому новинному агентству, що закриття стоїть на порядку денному і "буде зроблено, коли це буде необхідно".

Як повідомлялося, США в ніч на неділю завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, по що повідомив президент США Дональд Трамп. Атаковані ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.

Теги: #іран #протока #закриття

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