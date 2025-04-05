Інтерфакс-Україна

Події

12:46 05.04.2025

В Україну повернулась 29-та Українська антарктична експедиція

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Полярники та полярниці 29-ї Української антарктичної експедиції ввечері у п'ятницю, 4 квітня, повернулися в Україну, повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

"Експедиція рік відпрацювала в Антарктиці, на станції "Академік Вернадський". Група вчених проводила дослідження та безперервні вимірювання за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія, а команда життєзабезпечення – підтримувала роботу всієї інфраструктури та наукову діяльність. Нині замість них антарктичну варту підхопила ювілейна 30-та УАЕ", - вказується у повідомленні.

Разом із зимівниками та зимівницями повернулися науковці сезонної експедиції. Вони працювали на "Вернадському" від кількох тижнів до кількох місяців антарктичного літа.

За час сезону їм вдалося провести низку нових досліджень з метеорології, океанографії, геофізики, геології, біології. Зокрема, вченим вдалося вперше запустити аргобуї для вивчення Південного океану в межах проєкту OCEAN ICE ("Горизонт Європа"), вперше здійснити одночасне радіозондування атмосфери з "Вернадського" та українського наукового судна "Ноосфера", а також вперше відібрати зразки талої води з льодовиків на континенті щодо наявності в ній мікропластику.

Теги: #академік_вернадський #повернення #експедиція

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