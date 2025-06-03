Сильний землетрус стався в Середземному морі

Землетрус магнітудою 5,8 стався в ніч на вівторок у Середземному морі, поштовхи відчувалися в курортних зонах Греції та Туреччини, одна людина загинула, повідомляє міністерство з надзвичайних ситуацій Туреччини.

За даними відомства, землетрус стався у вівторок о 02:17 ранку за місцевим часом, його епіцентр знаходився в Середземному морі. Поштовхи відчувалися на грецькому острові Родос і в турецькому курортному місті Мармарис.

Як повідомив мер Мармариса Ідріс Акбійік телеканалу NTV, десятки людей дістали травми після того, як у паніці вистрибували з будівель.

Водночас серйозних руйнувань у регіоні немає.

За даними турецьких ЗМІ, у Мармарисі загинула 14-річна дівчинка.

За даними пожежної охорони острова Родос, жодних значних пошкоджень на острові немає.