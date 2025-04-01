Інтерфакс-Україна

Події

15:05 01.04.2025

Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 2,7 тис. осіб

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Кількість загиблих унаслідок землетрусу в М'янмі, який стався минулого тижня, зросла до 2 719 осіб, повідомляє у вівторок Associated Press із посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше надходили дані про 2 056 жертв.

Крім того, за останніми даними, ще 4,5 тис. осіб постраждали, 441 людина вважається зниклою безвісти.

Кількість жертв, імовірно, ще зростатиме, оскільки землетрус залишив багато частин країни без електрики і телефонного зв'язку, багато доріг і мостів зруйновані, і рятувальники поки що не мають можливості дістатися до всіх населених пунктів.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що понад 10 тис. будівель у центральній і північно-західній частині М'янми або обвалилися, або пошкоджені.

Влада М'янми оголосила жалобу до 6 квітня.

Землетрус магнітудою 7,7 стався минулої п'ятниці на території М'янми, поштовхи відчувалися в Бангладеш, Індії, Таїланді, Лаосі та Китаї.

Теги: #мянма #загиблі #землетрус

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