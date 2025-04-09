Інтерфакс-Україна

Події

10:22 09.04.2025

В Азовському морі фіксують масовий мор риби і крабів – ЦПД

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Масовий мор риби зафіксований в Азовському морі в районі окупованого міста Маріуполь Донецької області і крабів в районі Керчі окупованої Автономної Республіки Крим, що може бути частиною цілеспрямованої політики екоциду з боку країни-агресора, повідомляють в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

"В окупованому Маріуполі фіксують масовий мор риби, а неподалік від Керчі на берег викинуло сотні мертвих крабів. Це може бути наслідком розливу мазуту з російських танкерів у Керченській протоці", - повідомляється на сайті ЦПД у середу.

У відомстві відзначають, що нищення природи Азовського моря є продовженням політики екоциду, яку РФ систематично здійснює на українських територіях під час війни.

"Азовське море, яке повністю опинилося під контролем рф, переживає екологічну кризу. Але окупаційна влада не вживає жодних природоохоронних заходів, а просто ігнорує проблеми. При цьому пропаганда намагається зліпити "перемогу" навколо явищ, які мали б викликати занепокоєння. Так, пропагандисти хваляться рекордним виловом в Азовському морі креветки. Але популяція креветки зросла через підвищення рівня солоності води. У довготривалій перспективі це вказує на деградацію унікальної екосистеми", - відзначається в повідомленні.

Теги: #цпд #мор_риби #азовське_море

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