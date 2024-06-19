Сили оборони півдня України: У Чорному морі перебуває один ракетоносій, в Азовському - два

У Чорне море на бойове чергування виведено один ворожий ракетоносій із чотирма крилатими ракетами типу "Калібр", в Азовське - два, їх можливе спорядження до 16 крилатих ракет, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 2 кораблі ворожого флоту, один з яких підводний ракетоносій споряджений до 4 крилатих ракет типу "Калібр", - ідеться в повідомленні пресслужби в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється також, що в Азовському морі перебувають 8 ворожих кораблів, з них два надводних ракетоносії, спорядження яких може становити до 16 крилатих ракет типу "Калібр".