Події

17:27 29.02.2024

ГУР: В Азовському морі горів російський катер берегової охорони, втрати противника – п’ятеро осіб

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ГУР: В Азовському морі горів російський катер берегової охорони, втрати противника – п’ятеро осіб

В Азовському морі зафіксовано пожежу на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби РФ, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"29 лютого 2024 року в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби фсб рф", - ідеться в повідомленні ГУР у четвер.

Як повідомляється, вогонь охопив ходову рубку російського судна. "Ворог зазнав втрат у кількості п'яти окупантів. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу", - інформує ГУР.

"Причини пожежі на катері держави-агресора Росії, а також характер втрат противника уточнюються", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #рф #катер #пожежа #азовське_море

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