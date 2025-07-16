Оновлений "Захист України" стане обов’язковим предметом у школах з 2027 року

Оновлена дисципліна "Захист України" стане обов’язковим предметом у кожній школі з 2027 року, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Майже рік тому ми фіналізували ідею викладання оновленого предмета "Захист України". У серпні 2024 року було ухвалено модельну навчальну програму - базовану на очевидному розумінні того, що школа має готувати до життя, до викликів, до відповідальності. Формувати цінності, світогляд, сприяти самоідентифікації… З 2027 року оновлений "Захист України" стане обов’язковим предметом у кожній школі. Але головне вже сталося: ми показали, який вигляд може мати сучасна, практична, змістовна освіта", - написав Лісовий в мережі Facebook.

Міністр також розповів, що на сьогодні уже створені й працюють майже 1 тис. навчальних осередків предмету "Захист України", і понад 280 тис. старшокласників навчаються за новою програмою, що складає 65% усіх учнів 10–11 класів.

Також понад 4 тис. вчителів працюють за оновленою програмою, і серед них — більше ніж 400 ветеранів.

"І все це лише в межах освітнього експерименту. Я дуже вдячний усім, хто повірив в ідею і пішов спільно з нами в її реалізацію. Тим, хто підтримав, хто навчався і навчав інших, хто шукав рішення там, де їх не було. Ви — творці цієї зміни. Попереду — масштабування. Знання про безпеку, самозахист, медицину, інформаційний простір — це вже не просто "додаткова підготовка", це базова навичка сучасної людини. Для її відчуття власної гідності та сміливого погляду у своє майбутнє в своїй країні", - додав міністр.