Інтерфакс-Україна
Події
15:29 26.06.2025

Предмет "Захист України" матиме дві години тижневого навантаження

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Міністерство освіти і науки затвердило зміни до типової освітньої програми предмету "Захист України", якими передбачено обов'язкові дві години навантаження на тиждень.

"Згідно з новою редакцією типової освітньої програми предмет "Захист України" матиме стабільне навантаження — 2 години на тиждень для 10–11 класів замість попереднього діапазону 1,5–2 години. Це рішення зосереджує увагу на важливості практичної підготовки учнів і учениць до викликів сучасності та гарантує достатній час для якісного засвоєння життєво важливих навичок", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що додаткові години дають змогу повноцінно втілити оновлену концепцію навчання, у межах якої старшокласники опановують сучасні компетентності з безпеки та оборони.

"Замість лекцій учні й учениці набувають практичних навичок у форматі тренінгів, що проводять у мережі регіональних навчальних центрів. Збільшення тижневого навантаження до 2 годин створює можливості для поглибленого вивчення тактичної медицини, технологій безпілотних систем, протидії дезінформації та інших критично важливих умінь для самозахисту", - додали у відомстві.

Зміни набирають чинності з початку 2025–2026 навчального року та стосуватимуться всіх закладів загальної середньої освіти.

Теги: #захист_україни #предмет

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