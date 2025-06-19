Інтерфакс-Україна
Події
17:37 19.06.2025

Затверджено методичні рекомендації працевлаштування ветеранів викладачами предмету "Захист України" у школах

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Затверджено методичні рекомендації працевлаштування ветеранів викладачами предмету "Захист України" у школах

Міністерство у справах ветеранів України і Міністерство освіти і науки України затвердили методичні рекомендації щодо працевлаштування ветеранів та ветеранок на посади вчителів/викладачів предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти.

"Це дозволить не лише розширити можливості для працевлаштування українських Захисників та Захисниць, але й посилить якість військово-патріотичного виховання молоді. Саме ветерани й ветеранки, які мають бойовий досвід, можуть ділитися з учнями важливими знаннями — з тактичної медицини, домедичної допомоги, військової справи, топографії, тактики, будови зброї та правил безпеки у її використанні", - йдеться у повідомлення Мінветеранів.

Відзначається, що методичні рекомендації містять покрокові інструкції для керівників та колективів шкіл щодо: кваліфікаційних вимог до ветеранів й ветеранок; основних етапів їх працевлаштування; питань професійної адаптації, підвищення кваліфікації та професійного розвитку; положень щодо трудових гарантій і оплати праці; заходів з інформаційної, консультативної та психологічної підтримки.

"Практичні навички ветеранів, набуті під час бойових дій, у поєднанні з особистим прикладом, створюють потужну освітню модель, яка не лише навчає, а й формує цінності, відповідальність і стійкість у молодого покоління", - вважають у міністерстві.

Як зазначили в Міносвіти, для того, щоб ветеранам стати вчителями й учительками необхідно: знайти вакансію через сайти департаментів/управлінь освіти, шкіл або порталів вакансій; мати будь-яку вищу освіту або відповідну професійну кваліфікацію та подати такі документи: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, диплом, трудову книжку, медичну довідку; пройти співбесіду з директором/директоркою школи: оформити трудовий договір; пройти підвищення кваліфікації (за державний кошт).

Відзначається, що для директорів закладів загальної середньої освіти також розроблено рекомендації щодо заходів, які допоможуть ветеранам і ветеранкам успішно інтегруватися в освітній процес та ефективно використати унікальний досвід для навчання молоді.

Ознайомитися з методичними рекоментаціями можна за посиланням.

 

Теги: #захист_україни #ветерани #викладачі

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