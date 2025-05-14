Громади мають доплачувати ветеранам-викладачам курсу "Захист України" в школах - Верещук

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук вважає, що місцеві органи влади мають доплачувати ветеранам, які будуть викладати курс "Захист України" в школах.

"У кожній українській школі має бути ветеран або ветеранка. Саме вони мають викладати курс "Захист України". Краще них ніхто не навчить дітей, що таке захищати свою державу.

Отже, маємо швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами "Захисту України" у середніх школах", - написала Верещук в мережі Facebook.

За її словами, так держава поєднає патріотичну освіту дітей з працевлаштуванням ветеранів.

"Відповідний спільний наказ Міносвіти та Мінветеранів має вийти вже цього тижня. Так, є ще проблема — низькі зарплати. Бюджет Міносвіти обмежений. Але я переконана: місцеві громади мають знайти можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів. Бо, коли ветеран навчає дітей — країна має майбутнє", - додала Верещук.