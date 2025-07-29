Станцію метро "Либідська" в Києві тимчасово зачинили через підозрілий предмет

Станцію "Либідська" гілки М2 столичного метрополітену у вівторок вдень тимчасово зачинили для пасажирів через виявлений підозрілий предмет, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На станції метро "Либідська" виявили підозрілий предмет. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, як повідомляється, поїзди слідують повз станцію "Либідська" без зупинки.

На місце викликали вибухотехнічну групу, а про відновлення роботи станції повідомлять додатково.