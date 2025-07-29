Інтерфакс-Україна
Події
16:03 29.07.2025

Станцію метро "Либідська" в Києві тимчасово зачинили через підозрілий предмет

1 хв читати
Станцію метро "Либідська" в Києві тимчасово зачинили через підозрілий предмет

Станцію "Либідська" гілки М2 столичного метрополітену у вівторок вдень тимчасово зачинили для пасажирів через виявлений підозрілий предмет, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На станції метро "Либідська" виявили підозрілий предмет. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, як повідомляється, поїзди слідують повз станцію "Либідська" без зупинки.

На місце викликали вибухотехнічну групу, а про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

Теги: #либідська #предмет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 26.06.2025
Предмет "Захист України" матиме дві години тижневого навантаження

Предмет "Захист України" матиме дві години тижневого навантаження

10:19 26.12.2024
Станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі

Станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі

20:11 25.12.2024
Станція метро "Либідська" залишається зачиненою на вхід, постраждалу дитину передали лікарям швидкої допомоги - КМДА

Станція метро "Либідська" залишається зачиненою на вхід, постраждалу дитину передали лікарям швидкої допомоги - КМДА

11:43 23.12.2024
Капремонт ескалаторів на станції метро "Либідська" триватиме з 24 грудня до кінця квітня 2025 року

Капремонт ескалаторів на станції метро "Либідська" триватиме з 24 грудня до кінця квітня 2025 року

17:03 30.09.2024
Учні та учениці старших класів займатимуться разом на уроках "Захист України" - Міносвіти

Учні та учениці старших класів займатимуться разом на уроках "Захист України" - Міносвіти

12:07 06.09.2024
Між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" в Києві триває обкатка поїздів

Між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" в Києві триває обкатка поїздів

15:56 30.08.2024
Учні 10-11 класів вивчатимуть "Захист України" у спеціальних осередках з 2 вересня - Міносвіти

Учні 10-11 класів вивчатимуть "Захист України" у спеціальних осередках з 2 вересня - Міносвіти

16:00 06.08.2024
На "синій" гілці метро біля "Либідської" завершується будівництво фактично нової частини тунелю - Кличко

На "синій" гілці метро біля "Либідської" завершується будівництво фактично нової частини тунелю - Кличко

10:22 16.07.2024
Міносвіти підготувало ще 60 тренерів для навчання вчителів предмета "Захист України"

Міносвіти підготувало ще 60 тренерів для навчання вчителів предмета "Захист України"

14:30 14.05.2024
У Києві біля "Либідської" прорвало трубопровід, наземний транспорт зупинено, метро працює у звичайному режимі - КМДА

У Києві біля "Либідської" прорвало трубопровід, наземний транспорт зупинено, метро працює у звичайному режимі - КМДА

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

Внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 5 загиблих і 3 постраждалих

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Кам'янському виросла до трьох

Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

ОСТАННЄ

Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

Число постраждалих через удар по Кам'янському зросло до 22 осіб, серед них медпрацівники

Лікарі комунальної лікарні Києва за $10-15 тис. допомагали чоловікам виїхати за кордон

"Укрзалізниця" виявила лише 0,1% порушників під час перевірок пасажирів

Україна повинна продовжувати реформи, щоб стати сильним членом ЄС, – глава МЗС Чехії

Кількість постраждалих в Новоплатонівці зросла до 4, ще 5 осіб загинули

Юрчишин: Профільний комітет може рекомендувати Раді прийняти законопроєкт про посилення ефективності НАБУ та САП у першому читанні

МЗС України про незаконний візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до окупованого Криму: Це кричуще порушення міжнародного права

Четверо рятувальників постраждали внаслідок російських атак в Україні з початку доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА