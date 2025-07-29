Станція метро "Либідська" працює на вхід і вихід, поїзди курсують у звичайному режимі

Поновила роботу станція "Либідська" гілки М2 столичного метрополітену, що була зачинена для пасажирів через виявлений підозрілий предмет вдень у вівторок, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Станція метро "Либідська" працює на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі. Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграмі.

Як повідомлялося, станцію метро "Либідська" у вівторок вдень тимчасово зачинили для пасажирів через виявлений підозрілий предмет із міркувань безпеки. На місце було викликано вибухотехнічну групу.