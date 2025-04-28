Інтерфакс-Україна
Події
09:38 28.04.2025

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

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Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

Подільський районний суд Києва засудив колишнього президента України Віктора Януковича та колишнього заступника начальника УДО України Костянтина Кобзаря до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно.

Януковича визнано винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України); Кобзаря - в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки Президента та представниками рф, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО.

Політ здійснювався поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовимигвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота збройних сил рф із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку рф до військового аеродрому у місті Єйськ. Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками зс рф, направилися до військового аеродрому "Гвардійське" на території АР Крим.

Надалі експрезидент прийняв рішення за сприяння зс рф остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту рф в районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до росії. З Автономної Республіки Крим експрезидента вивозили морським шляхом російські військові.

У результаті разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до рф виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

Маршрут пересування президента-втікача територією України та росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу рф. Він погоджувався безпосередньо із президентом росії.

Справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало Державне бюро розслідувань.

У січні 2019 року Януковича засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України) та призначено 13 років позбавлення волі.

Також раніше повідомлено про підозру 15 колишнім працівникам Служби безпеки Президента України Управління державної охорони за фактомдезертирства (ч. 2 ст. 408 КК України).

Теги: #янукович #удо #начальник #вирок

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