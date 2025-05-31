На "Книжковому Арсеналі" вилучили 74 газові балончики, 12 боєприпасів та вогнепальну зброю – УДО

Фото: УДО

Співробітники Управління державної охорони України (УДО) вилучили велику кількість заборонених предметів, серед яких зброя і боєприпаси, у відвідувачів фестивалю "Книжковий арсенал", який днями проходить у Києві, під час перевірки документів та особистих речей.

"Лише на цьогорічному фестивалі "Книжковий арсенал" було вилучено: вогнепальна зброя - 1 од., ріжучі та колючі предмети - 127 од., газові балончики - 74 од., боєприпаси - 12 од. Всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але і тим, хто перебуває поруч з ними", - повідомляться на сторінці УДО у Facebook у суботу.

У відомстві відзначили, що їх співробітники не обирають, де і коли працювати, а виконують завдання з забезпечення безпеки вищих посадових осіб там, де ті перебувають, і подякували всім, хто з розумінням поставився до тимчасових обмежень.

Як повідомлялося, XIIІ Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" у Києві відвідали, зокрема, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Загалом цього року в "Книжковому арсеналі" беруть участь 100 великих і 11 малих видавництв, 6 книгарень, військові та волонтерські ініціативи. Фестиваль триватиме до 1 червня.