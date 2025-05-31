Інтерфакс-Україна
Події
17:28 31.05.2025

На "Книжковому Арсеналі" вилучили 74 газові балончики, 12 боєприпасів та вогнепальну зброю – УДО

1 хв читати
На "Книжковому Арсеналі" вилучили 74 газові балончики, 12 боєприпасів та вогнепальну зброю – УДО
Фото: УДО

Співробітники Управління державної охорони України (УДО) вилучили велику кількість заборонених предметів, серед яких зброя і боєприпаси, у відвідувачів фестивалю "Книжковий арсенал", який днями проходить у Києві, під час перевірки документів та особистих речей.

"Лише на цьогорічному фестивалі "Книжковий арсенал" було вилучено: вогнепальна зброя - 1 од., ріжучі та колючі предмети - 127 од., газові балончики - 74 од., боєприпаси - 12 од. Всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але і тим, хто перебуває поруч з ними", - повідомляться на сторінці УДО у Facebook у суботу.

У відомстві відзначили, що їх співробітники не обирають, де і коли працювати, а виконують завдання з забезпечення безпеки вищих посадових осіб там, де ті перебувають, і подякували всім, хто з розумінням поставився до тимчасових обмежень.

Як повідомлялося, XIIІ Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" у Києві відвідали, зокрема, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Загалом цього року в "Книжковому арсеналі" беруть участь 100 великих і 11 малих видавництв, 6 книгарень, військові та волонтерські ініціативи. Фестиваль триватиме до 1 червня.

Теги: #зброя #удо #книжковий_арсенал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 30.05.2025
Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

10:57 28.05.2025
Темпи мобілізації та поставок зброї в Україні не змінилися – Зеленський

Темпи мобілізації та поставок зброї в Україні не змінилися – Зеленський

15:20 27.05.2025
Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін "конфлікту" в Україні - МЗС КНР

Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін "конфлікту" в Україні - МЗС КНР

13:11 27.05.2025
Трамп замислився над повним зняттям обмежень щодо використання західної зброї Україною

Трамп замислився над повним зняттям обмежень щодо використання західної зброї Україною

11:03 27.05.2025
Віце-канцлер ФРН не згоден зі зміною курсу щодо обмеження дальності зброї для України

Віце-канцлер ФРН не згоден зі зміною курсу щодо обмеження дальності зброї для України

10:16 26.05.2025
Окупанти розповсюджують фейки про розміщення військовими складів зі зброєю у житлових будинках – ЦПД

Окупанти розповсюджують фейки про розміщення військовими складів зі зброєю у житлових будинках – ЦПД

22:09 24.05.2025
Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

22:05 22.05.2025
Технологічні сили України звернулися з відкритим листом до президента з проханням зняти заборону на контрольований експорт вітчизняного озброєння

Технологічні сили України звернулися з відкритим листом до президента з проханням зняти заборону на контрольований експорт вітчизняного озброєння

05:22 15.05.2025
Велика Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – ЗМІ

Велика Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – ЗМІ

01:23 15.05.2025
Нідерланди закуплять щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у концерну KNDS

Нідерланди закуплять щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у концерну KNDS

ВАЖЛИВЕ

Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні

Росіяни завдали ударів по шляхопроводу Покровська, є жертви

Сили оборони знешкодили вночі 69 зі 107 БпЛА і три ракети

На фронті за добу сталося 191 боєзіткнення, найбільше на покровському і курському напрямку

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

ОСТАННЄ

Через ворожі удари по Куп’янську та Вовчанських Хуторах загинула жінка, постраждали три мирних жителі

Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи

Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні

Окупаційна влада залучає проукраїнських підлітків до примусової праці – ЦПД

Внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова постраждали три мирних жителі

Видавництво КСД знищить наклад книги Софі Ларк і розторгне договір на всі 6 книг серії через романтизацію РФ

У найближчі дві доби на заході та півдні України короткочасні дощі

УКК присоединился к акциям Всемирного дня без табака

УЧХ доєдналася до акцій Всесвітнього дня без тютюну

На Сумщині ліквідують наслідки російських ударів, рятувальники гасять пожежі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА