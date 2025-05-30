Інтерфакс-Україна
Події
18:57 30.05.2025

Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

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Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Проведення попри війну чергового, вже 13-го, "Книжкового "Арсеналу" свідчить про стійкість українців та про силу української культури, сказав президент України Володимир Зеленський після відвідування заходу у п'ятницю.

"Сьогодні разом відвідали "Книжковий Арсенал", уже 13-й. І це багато що говорить про стійкість українців і про силу нашої культури: попри повномасштабну війну, розвивається книговидавництво, світ чує нашу країну, і наші люди розбудовують зв'язки зі світом. Це дуже надихає", - написав Зеленський у телеграмі. Його допис супроводжується фото його з дружиною Оленою Зеленською з книжкової виставки.

Президент зазначив, що цього року на "Книжковому Арсеналі" представлені більше ніж сотня видавництв, тисячі нових книжок. "Придбали сьогодні кілька видань і для нашої бібліотеки, серед яких "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" Альдо Андреа Кассі, "Від тата до сина" Франко Нембріні, "Лірика маріупольських бомбосховищ" Оксани Стоміної, "Присмерк імперії. Російсько-українська війна очима історика" Сергія Плохія", - повідомив президент.

Як повідомляється на сайті президента, у межах ініціативи "Книга на фронт" Володимир та Олена Зеленські передали дві книжки українським воїнам. Перша леді – книгу Енн Наполітано "Любий Едварде", а президент – книгу Юрія Яновського "Майстер корабля", яку підписав словами: "Хлопці, бережіть себе. Перемоги! Велика вдячність і честь".

Завдяки цій ініціативі, яку започаткували військові у 2023 році, захисникам і захисницям уже відправили понад 30 тис. паперових книжок і понад 10 тис. QR-кодів електронних книжок.

Загалом цього року в "Книжковому Арсеналі" беруть участь 100 великих і 11 малих видавництв, 6 книгарень, військові та волонтерські ініціативи. Фестиваль триватиме до 1 червня.

"Раді, що в Україні є такі події, такі книжки й ті, хто їх створює. Вдячні всім, хто розвиває книговидання в Україні: авторам, видавцям, перекладачам, які відкривають світ для українців і Україну для світу через наші книги. Дякуємо всім, хто підтримує українську культуру. Це важливо", - наголосив очільник Української держави.

Теги: #книжковий_арсенал #зеленський

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