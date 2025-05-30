Майже 146 тис. заявок надійшло за програмою "єКнига", 142 тис. уже отримали виплати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляє про надходження вже майже 146 тис. заявок від 18-річних українців на отримання допомоги на купівлю книжок від початку запуску програми "єКнига".

"Попри постійні ворожі обстріли й руйнування, які вже зазнавали друкарні, книговидавнича галузь адаптується, продовжує працювати і розширюється. Уряд зі свого боку підтримує галузь через ініціативу "єКнига". Українці, яким виповнилося 18 років у 2024-му, 2025-му та наступних роках, можуть отримати 908 гривень на придбання книжок. За цією програмою загалом подано майже 146 тисяч заяв. Допомогу отримали 142 тисячі українців, а загалом держава виплатила понад 104 млн грн", - написав Шмигаль в телеграм-каналі після відвідин XIIІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал".

За його словами, крім того, держава створює сприятливі умови для започаткування власної справи: діють пільгові кредити, грантові програми та механізми фінансової підтримки.

"Тішить, що видавництва пропонують широку добірку творів українських авторів, багато з яких нині захищають Батьківщину в лавах ЗСУ і знаходять час, аби творити й писати. Поповнив свою домашню бібліотеку новими книгами. Також частину книг передав на фронт військовим у межах ініціативи "Книга на фронт". Переконався, що попри виклики війни, попит на читання зростає, а книговидання розвивається", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоча суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.