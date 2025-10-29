Інтерфакс-Україна
Події
12:21 29.10.2025

Майже 360 тис. книг придбали 18-річні українці за програмою "єКнига" за три квартали - УІК

Фото: Pixabay

За три квартали 18-річні українці придбали майже 360 тис. книг за програмою "єКнига", повідомив Український інститут книги (УІК).

"Із грудня 2024 року триває реалізація програми державної підтримки "єКнига". Ми підбили підсумки програми за три квартали 2025 року й ділимося ними з вами. Загалом державну допомогу по "єКнизі" отримало 200 281 вісімнадцятирічних. Протягом трьох кварталів 2025 року в межах програми "єКнига" придбано 359 222 книг. Так, у середньому купували 1 330 книг щодня", - йдеться у повідомленні УІК у середу.

Зазначається, що серед десятка лідерів книгорозповсюджувачів: ТОВ "Книгарня "Є"; ТОВ "Якабу рітейл"; ДП "КК "Клуб сімейного дозвілля"; ТОВ "Рідіт"; ТОВ "Книголенд"; ТОВ "БукЮА"; ФОП Жеретєєв О.В. (сайт Vivat); ТОВ "МЕГОГО"; ПП "Нові технології"; "Дім книги" (декілька ФОП та ТОВ).

Так, користувачі найчастіше купували книги у таких видавництв: КСД (Харків), Vivat (Харків), BookChef (Київ), Ранок (Харків), ВСЛ (Львів), Видавництво РМ (Київ), Фоліо (Харків), Наша Ідеа (Дніпро), Артбукс (Київ), Віхола (Київ).

До ТОП-5 найпопулярніших авторів очолюють Коллін Грувер, Тесс Ґеррітсен, Пенелопа Дуглас, Бріанна Вест та Агата Крісті.

Зазначається, що сумарна кількість проданих книг п’ятірки лідерів – 44 763 шт., що становить 12,46% від усіх проданих книг.

Крім того, Володимир Станчишин – найпопулярніший український автор за кількістю проданих книг  4 назв /3719 шт.), на другому місці – Ілларіон Павлюк (3 назви/2100 шт.), на третьому – Андрій Сем’янків (3 назви/1440 шт.).

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоча суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року. Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов’язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.

15 жовтня в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій заявили, що думають над тим, щоб профінансувати наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига".

Джерело: https://ubi.org.ua/uk/news/kategoriya-2/pidsumki-knigi-za-tri-kvartali-2025-roku

 

Теги: #єкнига

