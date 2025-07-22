Інтерфакс-Україна
Події
13:20 22.07.2025

За програмою "єКнига" найпопулярнішим автором є Коллін Гувер, а серед українських - Володимир Станчишин - УІК

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За програмою "єКнига" найпопулярнішим автором є Коллін Гувер, а серед українських - Володимир Станчишин - УІК
Фото: Pixabay

За програмою "єКнига" найпопулярнішим автором серед 18-річних українців є Коллін Гувер, а серед українських авторів Володимир Станчишин, повідомив Український інститут книги (УІК).

"За перше півріччя 2025 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці придбали 294 357 книжок — у середньому 1 644 книги на день. Орієнтовно в межах програми "єКнига" молоді українці встигли придбати по 3 книги кожен", - йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що у програмі взяли участь 34 книгорозповсюджувачі, книжки продалися від 356 видавництв із загальною кількістю в 20 019 назв.

Згідно інформації, перше місце у рейтингу книгорозповсюджувачів зайняла Книгарня "Є", за нею йдуть "Якабу рітейл", КСД, "Рідіт" та "Книголенд", а серед видавців першість займає КСД, Vivat, BookChef, Ранок та ВСЛ.

"На першому місці рейтингу ТОП-50 книг – "Покинь, якщо кохаєш" від Коллін Гувер, яка також є найпопулярнішою авторкою за кількістю проданих книжок. Найбільше молодь купує художню літературу, нонфік – на другому місці", - розповіли в Інституті.

Найпопулярнішим українським автором за кількістю проданих книг за програмою є Володимир Станчишин (2944 шт.), на другому місці – Ілларіон Павлюк (1739 шт.), на третьому – Андрій Сем’янків (1312 шт.). 

Відзначається, що разом від програм "Національний кешбек", "Зимова єПідтримка" та "єКнига" книжковий ринок отримав 249 801 590 грн, з яких 158 267 692 грн – "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка", що складає 63%; 91 533 898 грн – "єКнига", що складає 37%.

Як повідомлялося, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоча суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.

Теги: #єкнига #популярність #автори

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