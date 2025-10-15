Мінкультури думає над фінансуванням наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига"

Міністерство культури та стратегічних комунікацій думає над тим, щоб профінансувати наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига", повідомила т.в.о. міністра Тетяна Бережна.

"Програма "єКнига" хоч і має фінансування, але вона недостатньо запромотована, і, можливо, повинна бути переформатована. Зараз ми якраз думаємо над тим, щоби переформатувати цю програму в більш ефективну. Наприклад, зробити програму зі співфінансування бібліотек по всій території України за рахунок коштів програми "єКнига", щоб частково з місцевого бюджету, частково - з державного - наповнити бібліотеки новим бібліотечним фондом", - сказала Бережна на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу.

На її думку, це пожвавить видавничу галузь і внесе нове життя в бібліотеки.

Також вона зазначила, що робота Українського інституту книги (УІК) може бути посилена як на міжнародній арені, так і всередині країни.

Як повідомлялося, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія". Станом на 1 жовтня 2025 року понад 200 тис. 18-річних українців отримали державну допомогу на придбання книжок у межах програми "єКнига", а загалом через застосунок "Дія" подано 201,5 тис. заяв.

Джерело: https://youtu.be/pT9gJxnzf_M?si=TV07vmfmjc7pQpaN