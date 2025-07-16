Інтерфакс-Україна
Події
14:35 16.07.2025

Понад 91 млн грн витратили 18-річні українці за програмою "єКнига" - УІК

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18-річні українці уже витратили 91,5 млн грн допомоги на покупку книг за програмою "єКнига", повідомив Український інститут книги (УІК).

"Підбиваємо підсумки першого півріччя 2025 року. Станом на 1 липня 18-річні українці та українки вже витратили 91 533 898,18 грн на книжки в межах програми "єКнига", - йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що серед користувачів програми 64,9% — молоді жінки, а 35,1% — молоді чоловіки.

Що стосується місць купівлі книжок, то 62,18% сум витрачено в інтернет-книгарнях (це понад 56 млн грн), а 37,82% — у 277 стаціонарних книгарнях по всій Україні (34,6 млн грн).

В то й же час, зазначається, що не всі встигають використовувати кошти, так, 20,12% учасників не купили жодної книжки продовж 3 місяці від моменту зарахування, після чого невикористані кошти повертаються в програму і переходять до наступних 18-річних заявників.

Як повідомлялося, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоча суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.

Теги: #уік #витрати #єкнига

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