Мінкультури: Від початку війни росіяни зруйнували або пошкодили 770 бібліотек

Від початку повномасштабного вторгнення було зруйновано або пошкоджено 770 бібліотек, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

"Сьогодні, коли Україна мужньо бореться за свою свободу й незалежність із російським агресором, бібліотеки стали не просто зберігачами культурної спадщини поколінь та осередками знань, а справжніми центрами стійкості, єдності та підтримки громад", - йдеться в привітанні міністерства до Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначається 30 вересня.

У відомстві відзначили, що повномасштабне вторгнення поставило під загрозу тисячі об’єктів культурної спадщини України, серед яких – унікальні бібліотечні фонди та архіви.

"Ворог усвідомлено й цілеспрямовано знищує їх, викрадає безцінні свідчення нашої давньої історії, намагаючись стерти ідентичність українського народу. Від початку війни росіяни зруйнували або пошкодили 770 бібліотек. І це не лише втрата книг, а загроза національній пам’яті, культурній тяглості та доступу громадян до знань", - йдеться в повідомленні.

Мінкультури додало, що аби протистояти ворогу, з перших днів війни бібліотеки додатково стали просторами для волонтерської роботи, психоемоційної підтримки жителів громад і вимушених переселенців, культурного спротиву та збереження української самобутності, поширення правди про Україну в світі.

"Попри щоденні небезпеки та ворожі атаки бібліотечним фахівцям вдається з честю виконувати свою шляхетну історичну місію, адже кожен реалізований бібліотекою проєкт – це крок у майбутнє: створення динамічних багатофункціональних просторів, де поєднуються освіта, культура, наука та технології, розширення спектра послуг відповідно до потреб сучасних користувачів, доступ до ресурсів для навчання, саморозвитку, творчості, креативу та співпраці тощо", -додали в міністерстві.