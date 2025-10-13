Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

Фото: Pixabay

Станом на 1 жовтня 2025 року понад 200 тис. 18-річних українців отримали державну допомогу на придбання книжок у межах програми "єКнига", а загалом через застосунок "Дія" подано 201,5 тис. Заяв, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

Згідно з повідомленням міністерства, за три квартали 2025 року 18-річні отримали 181,9 млн грн допомоги. Молодь активно підтримує як онлайн-торгівлю, так і місцеві книгарні:

Зазначається, що 60,8% покупок відбулося в інтернет-книгарнях (34 майданчики); 39,2% — у стаціонарних книгарнях (297 точок продажу).

Найбільше книжок купували у книгарнях: Києва — 18,7%; Львівської області — 13,1%; Дніпропетровської — 6,5%; Івано-Франківської — 5,9%; Полтавської — 5,09%.

Як повідомлялося, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоча суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.