Інтерфакс-Україна
Події
10:17 03.09.2025

Мінкультури пропонує розвивати бібліобуси у населених пунктах без бібліотек чи книгарень

1 хв читати
Міністерство культури і стратегічних комунікацій проводить громадське обговорення проєкту операційного плану реалізації у 2026-2028 роках Стратегії розвитку читання на період до 2032 року "Читання як життєва стратегія".

Згідно з проєктом операційного плану, серед іншого пропонується працювати над забезпеченням доступу до книжок у населених пунктах, в яких відсутні бібліотеки чи книгарні.

Зокрема, передбачається розвиток нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування, зокрема пересувних бібліотек.

Так, у 2026-2028 роках мають бути: розроблені та доведені до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування рекомендації з організації роботи пересувних бібліотек; організовано роботу бібліотечних пунктів, бібліотечних куточків, пересувних бібліотек, бібліобусів у населених пунктах, в яких відсутні бібліотеки чи книгарні.

Теги: #бібліобус #бібліотеки #мобільні

