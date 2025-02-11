Інтерфакс-Україна
Події
18:12 11.02.2025

На Херсонщині працюють близько 50 мобільних укриттів

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На Херсонщині працюють близько 50 мобільних укриттів
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

В Херсонської області за підтримки Українського Червоного Хреста (УЧХ) встановлено  ще два мобільні укриття, всього у регіоні їх близько 50.

“На Херсонщині встановили ще два мобільні укриття завдяки Українському Червоному Хресту”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Мобільні укриття розмістили в Дар'ївської громаді - населених пунктах які постійно зазнають атак з боку Росії.

На сьогодні за підтримки Українського Червоного Хреста в області та Херсоні встановлено близько півсотні таких укриттів. Їх розміщують біля лікарень, ринків, вокзалів, закладів освіти, пунктів видачі гуманітарної допомоги, на зупинках громадського транспорту, в парках та інших місцях найбільшого скупчення людей.

Захисна споруда площею 10 м² обладнана місцями для сидіння та може розмістити від 10 до 15 людей. Укриття здатне захистити людей від вибухових хвиль та уламкових поранень.

 

Теги: #укриття #тчху #мобільні #учх_херсон

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