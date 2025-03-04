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07:54 04.03.2025

Кількість перенесених номерів мобільного зв'язку за останні 8 міс. зросла вдвічі

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Кількість перенесених номерів мобільного зв'язку за останні 8 міс. зросла вдвічі

Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера подвоїлась з травня 2024 року до 950,98 тис. станом на 3 березня 2025 року.

"MNP - послуга що дозволяє вільно змінювати оператора, зберігаючи свій мобільний номер. З початку дії послуги (з 1 травня 2019 року) нею скористалось майже мільйон абонентів - 950 989", - повідомила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) в фейсбук в понеділок.

За даними Українського державного центру радіочастот (УДЦР) станом на 4 березня вже оброблено 1,5 млн запитів щодо перенесення номеру від абонентів.

Кількість перенесених у межах послуги MNP, за п'ять років її дії (1 травня 2019 року – 2 жовтня 2024 року) зросла до 601,9 тис., (1 травня 2019 року – 1 листопада 2024 року) – 625,09 тис., (1 травня 2019 року – 2 грудня 2024 року) – 648,23 тис., (1 травня 2019 року – 1 січня 2025 року) – 743,4 тис. (1 травня 2019 року – 3 лютого 2025 року) – 883,86 тис. (1 травня 2019 року – 3 березня) – 950,98 тис., випливає з презентації на сайті УДЦР.

Раніше НКЕК повідомила, що в 2024 році кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP зросла у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року - до 340,63 тис. За п'ять років її дії (1 травня 2019 року - 1 травня 2024 року) кількість перенесених номерів сягнула 468,17 тис.

Як повідомлялося, у грудні роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.

 

Теги: #номери #перенесення #мобільні

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