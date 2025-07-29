Інтерфакс-Україна
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11:38 29.07.2025

Бізнес-номери до lifecell в липні перенесли 1,4 тис. компаній

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Бізнес-номери до lifecell в липні перенесли 1,4 тис. компаній

Оператор мобільного зв'язку lifecell, що входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), в липні залучив понад 1,4 тис. підприємств, які перенесли до нього свої бізнес-номери, повідомляє пресслужба.

"Станом на липень 2025 року вже понад 1400 підприємств перенесли до мережі lifecell тисячі бізнес-номерів, обравши тарифи та сервіс оператора. У 2025 році lifecell зафіксував зростання обсягів перенесення корпоративних номерів удвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року", - йдеться у повідомленні пресслужби lifecell у вівторок.

Зазначається, що процедура перенесення бізнес-номерів складається з трьох етапів і триває до трьох робочих днів.

Раніше повідомлялось, що у січні-червні 2025 року lifecell став лідером серед операторів за кількістю абонентів.

Теги: #номери #lifecell

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