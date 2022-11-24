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08:23 24.11.2022

Белград та Приштина врегулювали проблему навколо косовських автомобільних номерів

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Белград та Приштина врегулювали проблему навколо косовських автомобільних номерів

Переговори щодо спору про автомобільні номери між Белградом та Приштиною завершилися успішно, повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Ми уклали угоду! Дуже радий повідомити, що глави делегації Косова та Сербії за сприяння ЄС домовилися про заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації відносин", - написав Боррель у соцмережі.

За його словами, "Сербія припинить видачу власних номерних знаків із назвами міст Косова, а Косово припинить подальші дії, пов'язані з перереєстрацією транспортних засобів".

Боррель також зазначив, що "найближчими днями" запросить сторони "обговорити наступні кроки".

Президент Сербії Олександр Вучич та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель раніше повідомили, що переговори щодо автомобільних номерів, які пройшли у понеділок між вищим керівництвом Белграда та Приштини у Брюсселі, зазнали невдачі.

Власників автомобілів із сербськими номерами Косово та Метохії (з літерами КМ) спочатку планувалося попереджати, а з 22 листопада – штрафувати на суму 150 євро. З 21 квітня наступного року на території краю, згідно з первісним планом косовської сторони, пересуватися на автомобілях дозволили б лише з номерами "Республіки Косово" (з літерами RKS).

У зв'язку з позицією косовської влади щодо номерних знаків автомобілів на території краю, сербські представники в органах місцевого самоврядування Косово ухвалили рішення про вихід із усіх владних структур – парламенту, уряду, органів юстиції, поліції та місцевих адміністрацій краю.

Спочатку рішення про перереєстрацію номерних знаків влада в Приштині ухвалила 31 липня, після чого в краї розпочалися акції протесту, в результаті реалізацію цього рішення відклали.

 

 

Теги: #косово #єс #сербія #номери

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