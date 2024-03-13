В Естонії власникам автомобілів із російськими номерами загрожує штраф у 400 євро

В Естонії власникам автомобілів з російськими номерами з середи, 13 березня, можуть виписати штраф у 400 євро, повідомляє ERR.

Раніше влада вимагала від власників автомобілів з російськими номерами перереєструвати транспортний засіб в Естонії не пізніше середи, 13 березня, в іншому випадку їм загрожує штраф до 400 євро.

Підкреслюється, що вимога про перереєстрацію ґрунтується на забороні на в'їзд автомобілів з російськими номерними знаками, яка набрала чинності в Естонії 13 вересня минулого року і для якої був потрібен шестимісячний перехідний період.

"Під час контролю за дорожнім рухом співробітники поліції звертають увагу на автомобілі з російськими номерами, а відмова в перереєстрації автомобіля є порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі до 100 штрафних одиниць або 400 євро", - розповів майор поліції Андрес Кірсінг із Департаменту поліції та прикордонної охорони, пише ERR.

Він пояснив, що відмова від реєстрації є порушенням статті 203 Закону про дорожній рух, яка стосується керування незареєстрованим або перереєстрованим автомобілем або позашляховиком.