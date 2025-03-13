Кількість перенесених номерів мобільного зв'язку в січні досягла найвищого показника, в лютому впала вдвічі - НКЕК

Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, що дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, у січні 2025 року становила 145 тис. –це найвищий показник за весь час дії послуги, повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

"У 2025 році кількість перенесених номерів продовжила зростати і лише за січень становила 145 тис. номерів - майже половину від кількості перенесених номерів за 2024 рік", - сказано в повідомленні в середу.

Згідно з даними НКЕК, у лютому цей показник скоротився майже вдвічі - до 68,54 тис..

Як повідомляється, у січні 2025 року із загальної кількості 145 тис. перенесених в рамках послуги MNP номерів від найбільшого мобільного оператора "Київстар" до інших перейшло 108,65 тис. абонентів, до оператора перенесли номери 6,3 тис. Від "ВФ Україна" перейшло 31,99 тис. абонентів, до оператора – 17,278 тис. Від lifecell перейшло 4,55 тис. абонентів, до оператора - 121 678 тис. Від "Інтертелекому" перейшло 36 абонентів, до оператора – 22. Від "Тримоб" перейшло 55 абонентів, до оператора - вісім.

У лютому кількість перенесених зі збереженням номерів скоротилась майже вдвічі проти січня - до 68,54 тис. Від "Київстар" було перенесено 26,087 тис. номерів, до оператора – 20,671 тис. Від "ВФ Україна" перенесено 25,255 тис. номерів, до оператора – 12,454 тис. Від lifecell перенесено 17,028 тис. номерів, до оператора – 35,388 тис. Від "Інтертелеком" перенесено 12 номерів, до оператора - 20. Від "Тримоб" перенесено 61 номерів, до оператора – 10.

Раніше НКЕК повідомляла, що в 2024 році кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, зросла у 2,3 рази порівняно з показником 2023 року - до 340,63 тис. За п'ять років її дії (1 травня 2019 року - 1 травня 2024 року) кількість перенесених номерів сягнула 468,17 тис.

Як зазначає НКЕК, наведені цифри красномовно свідчать про значне зростання попиту на перенесення номеру та позитивний ефект MNP на конкуренцію на ринку мобільного зв'язку: за 2019 рік було перенесено 38 690 номерів, за 2020 - 65 959, за 2021 рік –76 408, за 2022 рік –71 316, за 2023 рік – 142 877, за 2024 рік –340 635.

Згідно з даними НКЕК, найбільше переходів від одного до іншого мобільного оператора зі збереженням номеру зафіксовано в грудні 2024 року: цей показник досяг 89,04 тис. номерів (із 340,63 тис. перенесених за рік).

Як повідомлялося, у грудні минулого року роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP було зупинено на шість годин через різке зростання навантаження.

Загалом у 2024 році від найбільшого мобільного оператора "Київстар" було перенесено 207,1 тис. номерів – до нього перейшло 16,616 тис. абонентів. З мережі другого за величиною оператора "ВФ Україна" ("Vodafone-Україна") перенесено 109,53 тис. номерів – до оператора перейшло 16,616 тис. абонентів. Від третього за величиною оператора lifecell перенесли номери 22,86 тис. абонентів – до нього перейшли 269,767 тис. абонентів. Від "Інтертелекому" було перенесено 443 номери – до оператора перейшов 81 абонент. Від оператора "Тримоб" перейшли до інших 669 абонентів, до оператора перейшло 55 абонентів.