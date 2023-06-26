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13:26 26.06.2023

"Київстар" і lifecell зберігатимуть номери загиблих або зниклих українських військових два роки

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"Київстар" і lifecell зберігатимуть номери загиблих або зниклих українських військових два роки

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" і мобільний оператор lifecell резервуватимуть номери загиблих або зниклих українських військових протягом двох років замість стандартного року, щоб уникнути перепродажу та повторної активації номера новим абонентом, повідомив віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber". Коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Щоб зарезервувати номер, необхідно звернутися до служби підтримки оператора lifecell (тел. 0800205433) або "Київстар" (тел. 0800300466), повідомити номер телефону для резерву і зазначити від кого звернення. Після цього варто очікувати SMS із рішенням за запитом.

Федоров подякував мобільним операторам за підтримку ініціативи і зазначив, що на сьогодні послуга працює в тестовому режимі.

Теги: #військові #телефони #номери

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