lifecell підключив 350 базових станцій до волоконно-оптичної мережі "Датагруп"

Оператор мобільного зв'язку lifecell, що входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), у липні завершив підключення 350 базових станцій до волоконно-оптичної мережі (ВОМ) "Датагруп" та планує збільшити їх число до 800 до кінця цього року.

"Завдяки об’єднанню провідних телеком-компаній "Датагруп", Volia і lifecell група DVL реалізує програму спільного використання їхнього технологічного ресурсу заради покращення можливостей мережі", – йдеться у пресрелізі компанії у четвер.

В середині травня цього року технічний директор DVL Сергій Терещук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив про підключення перших 300 базових станцій.

Зазначається, що мета цього проєкту полягає в переведенні та підключенні базових станцій оператора на більш надійніші та високошвидкісні технології, що базуються на використанні ВОМ "Датагруп", зокрема такі як xPON, та "темних" оптичних волокон, що забезпечує пропускну здатність до 10 Гбіт/с на базову станцію.

Таке підключення гарантує стабільний зв’язок і суттєво збільшує обсяг даних, що передаються між базовими станціями та ядром мережі, наголосили в lifecell.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року NJJ Holding під керівництвом французького інвестора Ксав'є Ньєля завершила придбання національного постачальника послуг фіксованого доступу до інтернету Датагруп-Volia і третього за величиною мобільного оператора lifecell. Активи було об'єднано в групу DVL.

Станом на травень цього року DVL мала 10,2 тис. сайтів в Україні, на яких розташовані макро- та мікро-базові станції, а кількість абонентів складала біля 9,5 млн.