Затверджено єдиний порядок підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює єдиний Порядок підключення житлових будинків, підприємств та інших об'єктів до мереж централізованого водопостачання та водовідведення.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій, яке розробило цей механізм, документ визначає чіткі правила та вимоги для замовників і виконавців послуг, встановлює прозору методику розрахунків, а також унеможливлює самовільні підключення. Це створює рівні та справедливі умови для всіх сторін.

Правилами передбачено визначення прав і обов’язків замовників та виконавців послуг: чітку процедуру отримання технічних умов; укладення договорів і підписання актів виконаних робіт; прозорий механізм розрахунку плати за підключення; обов’язкове обладнання об’єктів вузлами комерційного обліку води.

Прийняття постанови усуває прогалини у законодавстві, коли кожне підприємство галузі могло застосовувати власні підходи до підключення абонентів. Тепер діятиме єдина уніфікована процедура для всієї країни.

Це рішення сприятиме підвищенню якості та безпеки послуг, зменшенню ризиків конфліктів між замовниками та виконавцями, а також стимулюватиме залучення інвестицій у галузь.

Документ також наближує українське законодавство до європейських стандартів у сфері комунальних послуг.