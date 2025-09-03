Інтерфакс-Україна
Економіка
11:41 03.09.2025

Затверджено єдиний порядок підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення

1 хв читати
Затверджено єдиний порядок підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює єдиний Порядок підключення житлових будинків, підприємств та інших об'єктів до мереж централізованого водопостачання та водовідведення.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій, яке розробило цей механізм, документ визначає чіткі правила та вимоги для замовників і виконавців послуг, встановлює прозору методику розрахунків, а також унеможливлює самовільні підключення. Це створює рівні та справедливі умови для всіх сторін.

Правилами передбачено визначення прав і обов’язків замовників та виконавців послуг: чітку процедуру отримання технічних умов; укладення договорів і підписання актів виконаних робіт; прозорий механізм розрахунку плати за підключення; обов’язкове обладнання об’єктів вузлами комерційного обліку води.

Прийняття постанови усуває прогалини у законодавстві, коли кожне підприємство галузі могло застосовувати власні підходи до підключення абонентів. Тепер діятиме єдина уніфікована процедура для всієї країни.

Це рішення сприятиме підвищенню якості та безпеки послуг, зменшенню ризиків конфліктів між замовниками та виконавцями, а також стимулюватиме залучення інвестицій у галузь.

Документ також наближує українське законодавство до європейських стандартів у сфері комунальних послуг.

Теги: #підключення #водопостачання #водовідведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 01.09.2025
Кабмін виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини

Кабмін виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини

18:46 31.07.2025
lifecell підключив 350 базових станцій до волоконно-оптичної мережі "Датагруп"

lifecell підключив 350 базових станцій до волоконно-оптичної мережі "Датагруп"

16:50 30.07.2025
Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

12:33 04.07.2025
Ізраїль надасть системи питного водопостачання для східних регіонів України

Ізраїль надасть системи питного водопостачання для східних регіонів України

16:44 11.06.2025
В Херсоні через знеструмлення введено графіки подачі води – МВА

В Херсоні через знеструмлення введено графіки подачі води – МВА

12:02 06.06.2025
ЄС та МОМ запускають проєкт на 30 млн євро для відновлення системи водопостачання Кривого Рогу

ЄС та МОМ запускають проєкт на 30 млн євро для відновлення системи водопостачання Кривого Рогу

09:41 13.05.2025
Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

11:12 18.04.2025
Saint-Gobain PAM Canalisation та партнери реалізують проєкт щодо водопостачання у Кривому Розі бюджетом EUR15 млн

Saint-Gobain PAM Canalisation та партнери реалізують проєкт щодо водопостачання у Кривому Розі бюджетом EUR15 млн

18:19 25.03.2025
Сукупні борги киян за опалення та гаряче водопостачання з початку опалювального сезону зросли на 6,5% - до 8 млрд грн.

Сукупні борги киян за опалення та гаряче водопостачання з початку опалювального сезону зросли на 6,5% - до 8 млрд грн.

09:57 18.01.2025
Київводоканал відновив подачу води споживачам після ранкового удару

Київводоканал відновив подачу води споживачам після ранкового удару

ВАЖЛИВЕ

CreditKasa, CreditPlus, My Credit, "Є Гроші" та "ШвидкоГроші" отримали найбільше доходу від фінпослуг у І пів.-2025

Зеленський підписав закон про запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

НБУ бачить з $65 млрд необхідного міжнародного фінансування на 2026-2027рр підтвердженими близько третини

Нова програма з МВФ має більше фокусуватися на відновленні економіки та євроінтеграції – 1-й заступник голови НБУ

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

ОСТАННЄ

Обсяг виплаченого нацкешбеку зріс на 3,5% у липні

CreditKasa, CreditPlus, My Credit, "Є Гроші" та "ШвидкоГроші" отримали найбільше доходу від фінпослуг у І пів.-2025

"Метінвест" реалізує металопрокат на 30% на ринку України і 70% відвантажує за кордон - СOО

На нацбезпеку і оборону спрямовується 62,8% видатків загального фонду держбюджету – нардеп Підласа

Негода знеструмила чотири населені пункти у двох областях, енергоспоживання знижується з падінням спеки – "Укренерго"

Зеленський підписав закон про запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

Передумови до повернення 14-денних депосертифікатів поки відсутні – 1-й заступник голови НБУ

Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень – 1-й заступник голови НБУ

Нацбанк очікує передання йому держчастки в Нацдепозитарії в найближчі місяці

У НБУ очікують на сезонне зростання попиту на валюту, але менше рівнів минулого року – 1-й заступник голови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА