В Україні до теплопостачання підключено 62% споживачів

В Україні триває поступове підключення соціальних об’єктів та житлового фонду до систем теплопостачання, наразі з опаленням вже понад 62% споживачів.

Про це заявив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Анатолій Замулко в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За його словами, особливу увагу цьогоріч було приділено готовності об’єктів теплопостачання до можливих відключень електроенергії.

"Питання резервного живлення постало гостро ще минулого року. Завдяки гуманітарній допомозі та підтримці донорів ми отримали значну кількість генераторів, які розподілено між об’єктами теплової генерації та соціальними установами", – зазначив Замулко.

Окрім того, громади також створюють запаси палива для підтримки роботи теплопостачальних об’єктів у разі тривалих відключень.

"Можемо констатувати, що практично всі об’єкти теплопостачання забезпечені резервними джерелами живлення. Це дає певну надію на те, що навіть у випадку глобальних обмежень система зможе витримати навантаження", – наголосив очільник Держенергонагляду.

Він запевнив, що більшості регіонів попри складнощі вдалося підготуватися до зими вчасно. Теплопостачальні організації виконали свої обов’язки щодо підготовки до опалювального періоду, провели ремонтну кампанію і випробування своїх мереж.

Держенергонагляд постійно контролював процес випробувань та технічних замін в обладнанні. Під час перевірок інспекторами відомства виявлено близько 3,5 тисячі зауважень до стану енергооб’єктів, переважну більшість з яких уже усунуто.

Щодо контролю за дотриманням графіків відключень електроенергії Замулко також зазначив, що проблема забезпечення справедливого розподілу електроенергії між споживачами, яка гостро стояла минулої зими, актуальна і наразі.

"Сьогодні спільно з операторами систем розподілу (ОСР) працюємо над вирівнюванням ситуації. На жаль, не можемо повністю усунути технічні обмеження мереж, але там, де можливо, впливаємо на процес і зобов’язуємо ОСР дотримуватися графіків", — пояснив очільник інспекції.

За його словами, Держенергонагляд постійно контролює дотримання графіків і вимагає від ОСР чіткої роботи з населенням.