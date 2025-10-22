Кабмін виділив 93,6 млн грн на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні Запоріжжя - Свириденко
Кабінет міністрів виділив 93,6 млн грн з резервного фонду держбюджету на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні в Запоріжжі, повідомила преʼєр-міністр Юлія Свириденко.
"Спрямували 93,6 млн грн на забезпечення Запоріжжя теплом та водою. Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури в Запорізькій області підстанції НЕК "Укренерго" та АТ "Запоріжжяобленерго" зазнали пошкоджень", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.
За її словами, це рішення дозволить підтримати стабільне тепло у домівках, школах, лікарнях і забезпечити безперебійне функціонування критичної інфраструктури міста навіть під обстрілами.